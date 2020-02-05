Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkileyen koronavirüs sebebiyle ülkedeki dev fuarlar ertelendi. Bunun üzerine Türk ihracatçılar harekete geçti. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği; Çin’in Guangzhou şehrinde 18-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının ertelenmesinin ardından düğmeye bastı. Dünyanın en önemli mobilya fuarlarının oluşturacağı boşluğu doldurmaya hazırlandıklarını belirten İİB Başkanı Ahmet Güleç “23-30 Mart tarihleri arasında geniş katılımlı bir alım heyeti ve fuar düzenleyeceğiz. Tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, İstanbul’da buluşturacağız” dedi.



HEDEF 4,5 MİLYAR $

Mobilyanın, son yıllarda ihracatını en çok artıran sektörlerin arasında yer aldığına dikkat çeken Güleç “Sektördeki bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. 20 yılda ihracatımızı 22 kat büyüttük. 2020 hedefimiz, dünyanın ilk beş mobilya ihracatçısından biri olmak ve satışlarımızı 4,5 milyar dolara çıkarmak. Ertelenen mobilya fuarları, dünyadaki mobilya sektöründe büyük bir boşluk oluşturdu. Bu boşluğu İstanbul’un doldurmasını istiyoruz. Büyük bir alım heyeti planlıyoruz. Salgın nedeniyle Çin’deki fuarlarda bir araya gelemeyen büyük ithalatçılar, burada yerli firmalar ile buluşup alımlarını gerçekleştirebilir diye düşündük. Dünyanın en önemli 1.000 mobilya ithalatçısı İstanbul’da olacak” diye konuştu.



MUHTEMEL KAYIPLARI AŞARIZ

İstanbul’daki büyük buluşmada hedef bölge ve ülkelerin; ABD, Meksika, Avrupa, İngiltere, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinin olacağını belirten Ahmet Güleç, şöyle devam etti: İhracatçı firmalarımızı arayıp, ulaşmak istedikleri firmaların ve yetkililerin isimlerini alıyoruz. Buluşmada görmek istedikleri bu firmaları arayıp İstanbul’a davet ediyoruz. Koronavirüs küresel ekonomide ciddi kayıplar oluşturabilir. Türk mobilya sektörü olarak biz de dünyada oluşabilen her türlü koşullarda var olmaya ve büyümeye çalışıyoruz. Yapacağımız bu buluşma ile muhtemel olumsuz etkileri de en aza indirmeyi hedefliyoruz.