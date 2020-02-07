Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden LG ve ZTE, 24-27 Şubat tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress- MWC 2020’ye katılmayacaklarını açıkladılar. ZTE, MWC 2020’ye katılmama sebebi olarak, sınır dışında Çinli vatandaşlara karşı pek de hoş davranılmamasını gerekçe gösterdi. LG ise çalışanlarını korumak için böyle bir tedbir aldığını açıkladı.

Her yıl şubat ayında Barselona’da düzenlenen fuar 200’e yakın ülkeden 100 bin kişinin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Çinli üreticilerin de katıldığı fuar tedirginliğe yol açsa da İspanyol Hükûmeti gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Koronavirüsün Çin ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Euler Hermes’in yayınladığı rapora göre salgın, Çin’in büyümesinde yaklaşık yüzde 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirebilir. 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgını Çin’in GSYH büyümesinde söz konusu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 baz puan oranında düşüşe neden oldu. Ancak 2003 yılına göre Çin’in özel tüketim harcamalarına bağımlılığı daha fazla olduğu için bu salgının olumsuz etkilerinin daha yüksek olacağı düşünülüyor.