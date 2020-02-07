Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın bu anlamlı gününe özel kampanya ile çiftler, akıllı telefondan tablete, kişisel bakımdan giyilebilir ürün ve aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe uygun fiyatlarla sahip oluyor.

Çiftleri heyecanlandıracak yarışma

Firma, keyifli yarışması Tekno Quiz'i, 10-15 Şubat tarihleri arasında aşk temasıyla düzenleniyor. İçerisinde Sevgililer Günü'yle bağlantılı çoktan seçmeli sorular yer alan “Tekno Quiz” dijital bilgi yarışmasına teknoquiz.com sitesinden ulaşılabiliyor. Yarışma kapsamında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.