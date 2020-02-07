Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi." denildi.



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