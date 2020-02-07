Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi." denildi.
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Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi
07.02.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi." denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Değerli Konut Vergisi,
679873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/679873.aspx
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