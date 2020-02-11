Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisanda ilk geminin yanaşacağını hatırlatan Bakan Ersoy, buradan yukarı doğru bir ‘Kültür Yolu’ hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy şunları anlattı: Buraya gelecek turistler için özel bir güzergâh belirledik. ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ dediğimiz bu güzergahın ilk durağı Galata Kulesi olacak. Galata Mevlihanesi ve Narmanlı Han ile yolculuk sürecek. Ardından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi misafirlerini karşılayacak. Sonra Emek Sineması ve Atlas Pasajına geçilecek, son durak da Atatürk Kültür Merkezi olacak. Galata Kulesi’nin işletmesini devralacağız, bir düzenleme yapacağız. Orada aykırı bir bina var, zamanında yapılmış, kamulaştıracağız, o meydanı tabii akışına getireceğiz ve amfiteatr yapacağız. Güzergâh boyunca güzel sanatlar, opera, bale, sergi, sinema, kısa film, kitap, el işi ürünlerinin sergilendiği yerler olacak. Çok amaçlı kullanım alanları, restoran ve kafeler, galeriler, müzeler bulunacak. Amacımız, mayıstan ekime kadar, her yıl altı aylık bir aktivite güzergâhı oluşturmak. Bu yaz başlıyoruz. Amacımız, Beyoğlu’nu eski canlılığına kavuşturmak...