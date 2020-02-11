Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarın en pahalı meyvesi mandalina oldu. Pazarcı Ali Tülün, mandalinanın kilosunun 5 TL olduğunu anlatarak, "Mandalinanın fiyatı 1,5 TL'den 5 TL'ye kadar var. Bunun sebebi İzmit tarafından gelen mandalinanın fiyatı daha düşük. Antalya tarafından gelen fiyatları biraz daha pahalı. Bunun sebebi nakliye oluyor, nakliye fiyatları büyük ölçüde etkiliyor. Yerinde 2,5 TL satılan bir mal burada gelince 4, 5 TL arasında oluyor" dedi.

"Kış meyvelerinden mandalina ve portakal gripten koruk"

Kış meyvelerinden mandalina ve portakalın insanları gripten koruduğunu anlatan pazarcı Ali Tülün, "Kış meyvelerinin bol meyve tüketimi hastalanma riskini sıfır seviyeye indiriyor. Özellikle kış mevsiminde gribal enfeksiyonların hepsi yok oluyor gibi bir şey. C vitamininin gribal enfeksiyona iyi geldiğini bütün insanlar bilir. Benim tavsiyem kış mevsiminde bol bol portakal suyu, mandalina ve elma gibi meyvelere yönelmesini tavsiye ederim" dedi.

Tülün sözlerine mandalinanın 5 TL olması sebebiyle fazla talep olmadığı sezonuna kapatmak üzere olduğunu ekledi.



