Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Tarımın en az savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli “Yanlış bilinen sokak efsaneleri var. Türkiye, tohumda ithalatçı değil ihracatçı konumunda. Kendi tohumunu kendisi üretiyor ve tohum ticaretinde ilk 10’da... Tarlada kullandığımız tohumun yüzde 96’sı yerli. 86 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. 2019 itibarıyla yerli tohum üretiminde 1 milyon 134 bin tona geldik. Son 17 yılda üretimde sekiz kat, ihracatta 10 kat artış yakaladık. Bu yıl hedefimiz 1 milyon 250 bin tona gelmek. 2023 için ise 2 milyon tona ulaşmak. İhracatta da 150 ülkeye çıkacağız” dedi. Başlatılan tohum seferberliğinin dört ayaklı olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: Bu ayaklar eğitim, test ve sertifikasyon, analiz ve fidan ihtisas eğitimi... Tohum üreticisi çiftçilerin eğitimi büyük önem arz ediyor. Anadolu’nun dört bir yanında 15 bin çiftçiye ulaşacağız. Seferberlik kapsamında; tohumların özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla teşhis ve analizi sağlanacak. Ürün kayıplarına yol açan hastalık etmenlerine dirençli tohumluklar geliştireceğiz. İleri görüntüleme sistemleri sayesinde tohumların ve tohumlara zararlı organizmaların ayrıştırmasını sağlamış olacağız. Sert çekirdekli meyve türleri için Malatya’da fidan merkezi oluşturacağız. Türkiye, bütün uluslararası örgütlerle çalışmaları olan, uluslararası sertifikasyonları ve standartları olan ülke. Vitesi bir büyüterek, üst kademe tohumda Türkiye’yi artık lider ülkeler arasına sokma zamanı geldi.