Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, son yıllarda temiz enerjide yaptığı atakla, bu alanda söz sahibi ülke konumuna geldi. Yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu gücünü gün geçtikçe artıran Türkiye, toplam 45 gigavat kurulu güce ulaştı. Böylece ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık üçte biri, temiz ve yerli kaynaklardan karşılanır hale geldi. 2023 sonrasında ise hedef, 63 gigavat temiz enerji kapasitesine ulaşmak. Atlantik Konseyi Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ev sahipliğinde, İstanbul’da “Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı” düzenlendi.

40 MİLYAR $ YATIRIM

Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar; Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir kaynak kapasitesini artırarak, dışa bağımlığını azaltmak için çalıştığını belirtti. Bayraktar, “Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 6’ncı, dünyada 13’üncü sıradayız. Ülkemizde son 10 yılda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar yaklaşık 40 milyar doları buldu. Bu yatırımlar, 7-8 milyar dolarlık ekipman ithalatını ortaya çıkardı. 2020 sonrası yerli ekipmanı da destekleyen bir yapı öne çıkacak. Finans kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 2023’te elektrik tüketiminin 376 milyar kilovatsaate yükselmesini beklediklerini ve bu sebeple yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık verileceğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

BİR PUAN BİLE ÖNEMLİ

Yerli ve yenilenebilir kaynaklardaki her bir puanlık yükselmenin ekonomimize katkısı, yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde. Dolayısıyla ithal kaynak bağımlılığının oluşturduğu cari açığın azaltılmasında, yerli kaynaklar büyük önem arz ediyor. Yenilenebilir enerji kapasitesinde görülen artış ve yoğun yağışa bağlı olarak, geçen yıl Türkiye’nin doğalgazdan elektrik üretimi yaklaşık yüzde 50 seviyesinden yüzde 18’e kadar düştü. 2020’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) mini güneş ihaleleriyle, 1.000 megavat kaynak tahsisi yapılacak. Türkiye’yi yenilenebilir enerjide üretim ve teknoloji üssü yapmak için AR-GE, inovasyon ve start-up odaklı yaklaşım sürecek. Gelecek 10 yılda 10 biner megavat rüzgâr ve güneş enerjisi kapa-sitesini devreye almayı hedefliyoruz.

Yatırım için en ideal ülke

İstanbul’daki konferansta konuşan Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe, enerji dönüşümündeki rolünden dolayı Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgeye odaklandıklarını belirterek, “Doğal afetler geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık maliyet getirdi. Bunlara karşı yatırım şart. Eğer bu yatırımları yaparsak, herkes için enerji güvenliği sağlanmış olacak” dedi. EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad da “Temiz enerjide artık megavatları değil gigavatları düşünmemiz gerekiyor. Türkiye bu anlamda çok önemli bir ülke” diye konuştu. Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan ise şunları söyledi: Rüzgâr ve güneş enerjisinin daha yoğun şekilde kullanılmasıyla, bu bölgedeki potansiyel ortaya çıkacak. Bu durum, Türkiye’yi dünya genelinde yenilenebilir enerjide çok önemli bir konuma getirebilir.