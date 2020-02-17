Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan binlerce çalışan için emsal bir karara imza attı. Bir kamu hastanesinde “taşeron” bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan işçi, emeklilik sebebiyle işten ayrıldı. Kıdem tazminatını alamayan temizlik görevlisi, İş Mahkemesinin yolunu tuttu. İşçi, hastanede haftanın 6 günü mesai yaptığını, bayram tatillerinde çalıştığını, yıllık izinlerini hiç kullanmadığını öne sürdü. Davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu avukatı ise; belirsiz alacak davası açılamayacağını, asıl işveren konumunda olmadıklarını ve ihbar-kıdem tazminatına ilişkin giderlerin taşeron firmaya ödendiğini dile getirerek davanın reddini talep etti. Taşeron şirket avukatı da, davacının talepleri konusunda sorumluluklarının bulunmadığını dile getirdi. Mahkeme, tazminatın Kamu Hastaneleri Birliği tarafından ödenmesine karar verdi. Dava, temyize taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tazminattan taşeron şirketin de sorumlu olduğuna dikkat çekti. Kararda “Somut uyuşmazlıkta davalı şirket son alt işveren olup, kıdem tazminatının tamamından, diğer davalı kurum (kamu) ile birlikte müşterek sorumludur” denildi.

Süleyman Aydın BURSA İHA

