Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının ons fiyatı dünkü hızlı yükselişin ardından 1.610 dolar seviyelerini görmesiyle birlikte gram altın 314,5 liraya kadar yükselerek tarihî rekorunu kırdı. Analistler, koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 2 bini aştığını belirterek, salgının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmaların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi. Azalan risk iştahının altın talebini desteklediğine değinen analistler, koronavirüsü salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği cuma günkü şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.