Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Fuar Merkezindeki etkinliğe 24 ülkeden 250’nin üzerinde firma katılıyor. Messe Frankurt İstanbul tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer, 2019’da satış adetlerinin 150 bine gerilediğine dikkati çekerek “Her 100 kişiden sadece dört kişi motosiklet kullanıyor. Bu oran diğer ülkelere göre çok çok düşük” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, motosiklet heyecanının her 100 kişiden 10’unda olmasını istediklerini belirtti. Eski millî motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise ÖTV indirimi sonrasında 50 bin motosikletin satılmasının sektöre can suyu olduğunu belirterek “Hız tutkusuna sahip insanların hızlarını yaşayacakları tesisler lazım. Bu anlamda Cumhurbaşkanı’mızdan beş motor sporu tesisi talep ettim. İnşallah ilki Cumayeri’nde, önemli adımlar atıldı, bazı prosedürler vardı, onları geçen hafta aştık. İnşallah farklı bölgelerde motor sporları tesisi kazandıracağız” diye konuştu.