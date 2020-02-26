Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek hızlı trenler (YHT) ile ana hat, bölgesel ve şehir içi trenlerde geçmiş yıllara göre rekor seviyede artışlar olduğunu ifade eden Turhan şu bilgileri verdi: “Geçen sene YHT’lerle taşınan yolcu sayısı 8,3 milyona, konvansiyonel trenlerle taşınan yolcu sayısı yüzde 10 artışla 17,5 milyona yükseldi. Marmaray ile Gebze-Halkalı hattının tamamlanmasıyla geçen yıl taşınan yolcu sayısı yüzde 84 artışla 124 milyona yükseldi. Marmaray’da 500 binin üzerinde yolcunun taşındığı 20 Kasım 2019’da en fazla yolcu taşıma rekoru kırıldı. Ülkemizi lojistik üs hâline getirmek için demir yolu öncelikli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımlarımız, yük taşımacılığında da artış sağladı. 2019’da 29,3 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleşti.” Uluslararası yolcu trenlerine de rağbet olduğunu vurgulayan Turhan, İstanbul-Sofya, Van-Tahran ve Trans Asya trenleri ile 2018 yılında 200 bin, 2019 yılında ise yüzde 15 artışla 230 bin yolcuya hizmet verildiğini söyledi.



Sanayici 15 milyar avroluk raylı sisteme talip oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın raylı sistemlere ilişkin müjdesi sonrası başkentli sanayicilerden ‘hazırız’ mesajı geldi. OSTİM bünyesinde kurulan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin (ARUS) 23 şehirden 170 üyesinin bulunduğunu hatırlatan OSTİM Başkanı Orhan Aydın, önümüzdeki 15 senede yapılacak 15 milyar avroluk alıma talip olduklarını söyledi. İhalelerde yerli üretime öncelik verilmesini istediklerini belirten Aydın “Yerli sanayici, ürettiği raylı sistem araçlarını Romanya, Tayland, Polonya’ya satıyor ama Türkiye’de kamu ihalelerinde sorun yaşıyor. Yerli otomobildeki politika, raylı sistemlere de uygulanmalı. Son 10 senede İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Konya’da yapılan ihalelerde toplam bin 127 raylı sistem aracının ihalesi yabancılara verilmiş. Alınan kararlara rağmen, metro ihaleleri yapılırken yerli firmalarımız dikkate alınmıyor ve şartnamede yabancıların lehine yapılan düzenlemelerle eleniyor. Oysa ARSU sayesinde ‘babayiğitler’ kendi imkânlarıyla üretimlerini yapabiliyorlar” dedi. Osman Çobanoğlu ANKARA