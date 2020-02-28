Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - GAZİANTEP



Proje ile bir ilke daha imza atan Turkcell, Zekâ Gücü sınıfında görme engelli öğrencilere de yer açtı. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla 2015’te hayata geçirdiği Engelsiz Eğitim Programı kapsamında artık görme engelli öğrenciler de robotik kodlama eğitimi alabilecek. Program için özel olarak hazırlanan, Braille alfabesi ile etiketlenmiş robotik kodlama setleri Gaziantep’teki Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) düzenlenen törenle ilk grup engelsiz eğitim öğrencisine dağıtıldı. Okulda yeni açılan özel yetenekli çocuklara yönelik ‘Zekâ Gücü sınıfı’ öğrencileriyle görme engelli gençler kodlama setlerini birlikte denedi. Yıl sonuna kadar en az 1000 görme engelli öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Bugün 33 ilde 45 Zekâ Gücü sınıfıyla geleceğin teknoloji üreten nesiller yetiştiriyoruz. Bugüne kadar bu sınıflarda 20 bin maker kit dağıttık. Beş bini yüz yüze eğitimlerle olmak üzere toplam 50 bin öğrenciye eriştik. Bugün engelsiz eğitim programımız kapsamında dünyada bir ilke imza atıyoruz. Görme engelli öğrencilerimiz, kendilerine özel hazırladığımız setler sayesinde geleceğin meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan robotik kodlamayı öğrenmeye başlayacak. Bu setler tüm Türkiye’de bu kapsamdaki okullara ulaşacak” dedi.

ELLİ BİN AİLEYE ULAŞILDI

Engelsiz Eğitim programı ile görme, işitme ve zihinsel engeli olanlar için hazırlanan özel sınıflarla eğitim ve istihdama yönelik gelişmeler destekleniyor. Zihinsel engelli okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları atölyeleri, işitme engelli gençler ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama yönelik atölye ve eğitimler bulunuyor. Bugüne kadar 74’ü özel eğitim okullarına meslek atölyesi, 37’si görme ve işitme engelli okullarındaki teknoloji sınıfları dahil olmak üzere toplamda 111 okulda 50 bin öğrenci ve ailesine ulaşıldı.



Zekâ gücü ile 266 farklı ödül

Zekâ Gücü, Türkiye’de Maker Hareketi’ne (Kendin Yap) yönelik en kapsamlı adımlardan biri olarak görülüyor. Çocukların kabiliyetlerini erken yaşta keşfetmelerini sağlayan proje kapsamında öğrenciler yapay zekâ, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor ve projeler geliştiriyor. Proje, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 266 ödül kazandı.



BİP’ten canlı bağlantı yapıldı

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ve Turkcell Genel Müdürü Erkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.Altı şehir BiP’ten grup görüntülü görüşme yaptı. BiP’in görüntülü grup görüşme özelliği kullanılarak İstanbul, Ankara, Artvin, Kayseri ve Ordu’daki Zekâ Gücü sınıflarıyla görüşüldü.