Türkiye, zorlu geçen 2019 yılında yüzde 0,9 büyümeyi başardı. Beklentilerin üzerinde gelen ekonomik büyüme son çeyrekte yüzde 6 oldu. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinde yapılan revizyonla 2019’un üçüncü çeyrek büyüme verisi yüzde 0,9’dan yüzde 1’e çıkarıldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH verilerine göre cari fiyatlarla GSYH, dördüncü çeyrekte yüzde 17 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon lira, 2019’un genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2019 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,7 ve tarım sektörü 3,3 arttı. İnşaat sektörü yüzde 8,6, mesleki idari ve destek hizmeti faaliyetleri ise yüzde 1,8 azaldı.

TÜKETİM HARCAMASI %0,7 ARTTI

Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2019’da bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 0,7 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 57,4 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,8 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 azaldı. Geçen yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 6,4 arttı, ithalatı ise yüzde 3,6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019’un dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,4 ithalatı ise yüzde 29,3 arttı. İşgücü ödemeleri 2019’da yüzde 19,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 11,5 arttı. İş gücü ödemeleri, 2019’un dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 16,7 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yıl yüzde 33,8 iken bu oran 2019’da yüzde 35,1 oldu.

Ekonomi tekrar büyüme momentumuna girdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin Türkiye’nin tekrar büyüme trendine girmesinde katkı sağladığına işaret ederek şunları kaydetti: Sanayimiz, zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir. Ekonomimiz için zorlu başlayan 2019 yılının ardından, yılın son aylarındaki olumlu gelişmeler, açıklanan büyüme rakamlarında da görüldüğü gibi Türkiye ekonomisinin olumsuzlukları belli ölçüde aşarak tekrar bir büyüme momentumuna girdiğini bize göstermektedir. Bu olumlu tablo içinde bizi asıl sevindiren ise sanayi sektörünün büyüme performansındaki rolüdür. Sanayi sektörümüz son çeyrekte yüzde 5,9 oranında büyüyerek ekonomik toparlanmaya güçlü bir katkı sağlamıştır. Sanayinin bu performansı da göstermektedir ki, üretim ekonomisi, her zaman söylediğimiz gibi zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir.

İnşaat sektörü ok gibi fırlayabilir

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen yıl yüzde 8,6 küçülen inşaat sektörünün iyice gerilen yay pozisyonunu aldığını belirterek açıklanan büyüme rakamlarının inşaat sektörünün gelecek dönemler için hazırlandığını gösterdiğini vurguladı. Son bir buçuk senedir bekletilen projeler sebebiyle gerilimi artan inşaatın her an ok gibi fırlayabileceğini kaydeden Durbakayım “Geçen yıl yaşanan ekonomik gelişmeler ve sektörde yapılan düzenlemeler, inşaat firmalarının yeniden yapılanmasına sebep oldu” dedi. Durbakayım, sektörün atağa geçmek için beklediğini ifade etti.

Sanayide %5,9’luk büyüme önemli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada İdlib’de şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak “Böyle günlerde ekonomiyi konuşuyor olmak biraz can sıkıcı olsa da bu hain saldırılar niye güçlü bir ekonomi ve ülke olmamız gerektiğini bize bir defa daha hatırlatıyor” dedi. Özdebir, geçen seneyi pozitif büyümeyle kapatmanın önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: Sanayi sektöründe geçen senenin dördüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 5,9’luk büyüme önemli. Özellikle makine ve teçhizatta altı çeyrek sonra gelen yüzde 11,7 seviyesindeki artış önümüzdeki dönem büyümesini kuvvetlendirecektir. Sanayi üretiminde ekonomimiz hâlen istenilen seviyeden uzak olup gayrisafi sabit yatırımlardaki daralmanın önceki çeyreklere göre azalması oldukça önemli bir gelişme. Yatırımlarda yüzde 0,6 daralma var ancak yatırımlardaki pozitif gelişmeyi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde görebiliriz.

KİŞİ BAŞI GSYH 9 BİN 127 DOLAR

Kişi başına GSYH değeri, geçen yıl cari fiyatlarla 51 bin 834 lira (9 bin 127 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2018’de 45 bin 463 lira (9 bin 632 dolar) olarak belirlenmişti.