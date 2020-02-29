Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar, İdlib ve koronavirüs kaynaklı gelişmelerin etkisiyle dün oldukça hareketli bir gün geçirdi. Asya, Avrupa ve ABD borsalarında virüs endişesiyle sert düşüşler yaşandı. Buna İdlib’den gelen acı haberler ve Türkiye’nin bölgedeki operasyonları eklenince, Borsa İstanbul endeksi yüzde 10’un üzerinde kayıpla güne başladı. Önceki gün 110 bin puanın üzerinden kapanan endeks, dün 99.332’yi gördü. Türkiye’nin, İdlib’de diyalog hâlinde süreci yönetmesi, NATO’nun desteğini açıklaması ve Rusya ile yakın temaslar piyasaları yatıştırdı. Hızla gelen alımların etkisiyle borsa, kendini tekrar 105 bin puanın üzerine attı. Bu arada günlerdir yükseliş trendinde olan dolar, dünkü işlemlerde fazla prim yapmadı. 6,25’i gördükten sonra, 6,20’nin üzerinde sakinleşti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise, 375 baz puana yükseldi. Geçen yıl mayıs ayında 521 puanı gören CDS’ler, bu yılın ocak ayında artan 237 puana kadar gerilemişti. Gösterge tahvilin faizi, yüzde 12,40’a çıktı. Analistler; koronavirüs riskinde bir ilerleme ve Suriye’deki kriz konusunda kısmi çözüm bulunmadan, olumsuz algıların tamamen dağılmasının beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

2008’DEN SONRA EN KÖTÜSÜ

Öte yandan dış piyasalar da koronavirüs gerilimiyle sarsılıyor. Asya’da Tokyo, Seul, Şanghay ve Sydney endeksleri yüzde 3’ten fazla düştü. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 3 ile 4,5 arasında değişti. ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, riskten kaçışın da etkisiyle tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 1,2’nin altına geldi. Küresel görünüme ilişkin beklentiler üst üste düşürülüyor ve para piyasaları şimdi, FED’in bu yıl üç faiz indirimine gitmesini fiyatlıyor. Analistler; küresel ekonominin, 2008 finans krizinden bu yana en zayıf yılını geçirebileceği tahmininde bulunuyor.