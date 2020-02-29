Her yıl Barcelona’da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce katılımcıyı ağırlayan etkinlikte, teknoloji devleri, en yeni ürünlerini sergiliyordu.
Son iptal ise otomobil sektörünün en büyük buluşmalarından olan Cenevre Otomobil Fuarı’ndan geldi. Binden fazla kişinin katılacağı bütün etkinlikleri durdurma kararı alan İsviçreli yetkililer, bu kapsamda Cenevre Otomobil Fuarı’nın da iptal edildiğini duyurdu. Fuarın organizatörü Palexpo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Turrettini “Bu durumdan dolayı üzgünüz. Ancak tüm katılımcıların sağlığı, en önemli önceliğimizdir. Bu, zorunlu bir gerekçe ve Cenevre’de büyük yatırım yapan yatırımcılar için de maalesef büyük kayıp” açıklamasında bulundu.
Cenevre Otomobil Fuarı iptal
Dünya genelindeki dev etkinlikler koronavirüs sebebiyle birer birer iptal ediliyor. Küresel çaptaki en büyük teknoloji buluşmalarından olan Dünya Mobil Kongresi, geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti.
Her yıl Barcelona’da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce katılımcıyı ağırlayan etkinlikte, teknoloji devleri, en yeni ürünlerini sergiliyordu.
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