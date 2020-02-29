Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Barcelona’da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce katılımcıyı ağırlayan etkinlikte, teknoloji devleri, en yeni ürünlerini sergiliyordu.

Son iptal ise otomobil sektörünün en büyük buluşmalarından olan Cenevre Otomobil Fuarı’ndan geldi. Binden fazla kişinin katılacağı bütün etkinlikleri durdurma kararı alan İsviçreli yetkililer, bu kapsamda Cenevre Otomobil Fuarı’nın da iptal edildiğini duyurdu. Fuarın organizatörü Palexpo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Turrettini “Bu durumdan dolayı üzgünüz. Ancak tüm katılımcıların sağlığı, en önemli önceliğimizdir. Bu, zorunlu bir gerekçe ve Cenevre’de büyük yatırım yapan yatırımcılar için de maalesef büyük kayıp” açıklamasında bulundu.