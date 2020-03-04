Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ihracatçısı, yeni bir rekora imza attı. Şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolara, ithalat da yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019’un rekorla kapatılmasından sonra 2020’ye de hızlı başlayan ihracatın şubat ayında da bütün küresel zorluk ve olumsuzluklara rağmen arttığını ifade etti. Genel Ticaret Sistemi’ne göre, şubatta en fazla ihracat yapılan faslın “motorlu kara taşıtları”, en fazla ithalat yapılan faslın “mineral yakıtlar” olduğu bilgisini veren Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin, Almanya olduğunu kaydetti. Pekcan, 2019 büyümesine ihracatın 2,3 puan net katkı verdiğini belirttiği açıklamasında “Bu yıl yatırım ve ekonomik canlanmanın devam edeceğini bekliyoruz. 2020 hedeflerimize hızla ilerlerken küresel ekonomideki zorlu şartlara rağmen ihracatçılarımıza göstermiş oldukları çaba ve başarıdan dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de açıklamasında yılın ilk ayı olan ocakta tarihin en yüksek ihracatına ulaştıktan sonra şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak rekorlar çıtasını bir üst basamağa taşıdıklarını dile getirdi. Bütün dünyadaki törürü hep bir ağızdan lanetlediklerini ifade eden Gülle, “Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. İhracatçılar olarak, devletin ve milletin bizlerden beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip icra edeceğiz” dedi.

Şubatta 1555 yeni ihracatçı

İsmail Gülle, şubat ayında ihracat ailesine 1555 firmanın ilk defa katıldığını söyledi. TİM olarak, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Afrika kıtasından başlayarak Türkiye lojistik merkezlerinin açılışına hız vereceklerini söyleyen Gülle “Türkiye’nin ihracatının ortalama mesafesini Afrika, Latin Amerika ve Asya’ya kadar uzatacağız” dedi.

İlk 10’dan iyi hâldeyiz

Dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9’unun ihracatı gerilerken, Türkiye ihracatını artırdı. Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye, ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer aldı.

İhracatın zirvesi yine otomotivde

İsmail Gülle, geçen ay gerçekleştirilen ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, şubat ayının liderinin 2,52 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü olduğunu, otomotivi, 1,52 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve 1,51 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini, 7 sektörün ihracatında yüzde 10’un üzerinde artış gerçekleştiğini kaydetti.