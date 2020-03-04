Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece Fed’in politika faizi yüzde 1 - 1.25 aralığına geriledi. Fed’in faiz indirimi sonrası dolar ateşi de düştü. Gün içerisinde 6.21 TL seviyesine çıkan dolar Fed’in indirimi sonrası 6.10’un altına geriledi. Güne 1600 puan artıda başlayan Borsa İstanbul da işlemlerini yukarı yönlü devam ettirdi ve gün sonunda yüzde 2,5’e yakın artış gerçekleşti. Bankacılık ve holding hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşandı. BİST’deki yükselişte de ABD’de faiz indiriminin yanı sıra enflasyon rakamlarının beklenenin altında gelmesi etkili oldu. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta 335 liraya kadar yükselen gram altın 317 liraya kadar gerilerken, yine geçen hafta 6,26 liraya yükselen dolar 6,16 seviyesine kadar çekildi.