İşletmeler, özellikle satış sonrasını güvence altına alarak işlerini büyütme stratejisine geçiyor. 700’den fazla firmayı çatısı altında bulunduran Türkiye’nin en büyük mobilya kenti Masko; tüketicilerin her sorusu veproblemi ile ilgili bire bir ilgilenme taahhüdü veren “Premium” uygulamasını hayata geçirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu “Artık karşımızda ürünün sadece rasyonel özellikleriyle ilgilenen bir tüketici grubu da yok. Satın almanın her aşamasını bilinçli şekilde yürüten alıcılar var. Dolayısıyla güven duygusunu sağlayabilmek için, yeni mekanizmaların devreye girmesi gerekir. ‘Premium’ logolu mağazalarımızla, muhtemel veya beklenmedik her problemin tespitine ve çözümüne yönelik güven mekanizması inşa ettik” dedi.