Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle ABD borsalarında yüzde 3’ü aşan kayıpların yaşanmasının ardından dün de Avrupa borsalarında da yüzde 3 ila 4 düşüşler kaydedildi. Altının ons fiyatı güvenli liman arayışlarının etkisiyle bir günde 40 dolar yükseldi ve yedi yılın zirvesini gördü. ABD 10 yıllık tahvillerin getirisi de tarihin en düşük seviyesine geriledi. Bren Petrol fiyatları da talepte düşüş olacağı beklentisiyle Temmuz 2017’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 düşerek 48,65’e geriledi. Dünyanın dört bir yanından gelen faiz indirimleri de koronavirüs korkusunun aşılmasına yardımcı olmadı.