Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 11 ayda yaklaşık 64 milyon yolcuya hizmet verdiklerini, bu süre boyunca 400 bin uçak hareketinin gerçekleştiğini söyledi. Dünyada havalimanı yatırımlarında pek çok ülkenin sıkıntı yaşadığını anlatan ve İngiltere ile Almanya’yı buna örnek gösteren Samsunlu, İngiltere’deki havalimanının hizmet aksaması sebebiyle kapanıp, 3 ay sonra tekrar açıldığını, Berlin’deki havalimanının da 12 yıldır açılamadığını aktardı.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın dünyadaki tüm milletlere hizmet verdiğini ifade ederek “Yeni tip koronavirüs, doluluk oranlarını yüzde 15 etkiledi. Ama önümüzdeki 20 yılda dünyada 20 bin olan yolcu uçağı 40 bine çıkacak. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar insan seyahat ediyor, bu sayı 2 katına çıkacak. İstanbul’un 3 saat uçuş mesafesinde 60 ülke, 120 havalimanı var. 126 ülkeye Türkiye’nin bağlantısı var. İstanbul bu avantajını kullanırsa, dünyanın aktarma limanı olacaktır. Uçakların zamanında kalkma oranı, yüzde 80-90 arasında. Yurt içinde yolcular, 25-35 dakika yürüdükten sonra körüğe ulaşabiliyor. 18 Haziran’da üçüncü pisti açtığımızda, bu süre çok kısalacak” şeklinde konuştu.