Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Yıllık 25 milyar TL’lik hacme ulaşan faizsiz konut ve araç edindirme sektörünün iki oyuncusu Finansevim ve Vakıfevim birleşti. İki kurumun da yüzde 50 ortağı olan Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, kalan hisseleri de devralarak her iki kurumun tek sahibi oldu. İki markayı Kolo Holding çatısı altında Finansevim olarak birleştiren Serdar Kolo, birleşmenin 6 Nisan’da tamamlanacağını söyledi.

HOLLANDA’DAN 60 MİLYON AVRO

Birleşme sonrası sermayelerinin 25 milyona çıkacağını, bunu Hollanda’dan gelecek fonların desteğiyle 500 milyona çıkaracaklarını belirten Kolo, Hollandalıların 60 milyon avroya yakın yatırım yapacağını söyledi. Kolo, “Sektörde iki yılda Finansevim markasıyla 400 çalışan ve 50 şubeye ulaştık. Vakıfevim de beş ayda 12 şubeyle sektörde kendinden söz ettiren ilklere imza attı. Bu birliktelikle 2020’yi Türkiye’nin en büyük şube ağına sahip şirketi olarak tamamlamak istiyoruz” dedi.

ŞUBE SAYISINI 160’A ÇIKARACAK

Finansevim’in vergi öncesi kârının 22 milyon TL olduğunu, ikinci yılında kâr açıklayan tek firmanın kendileri olduğunu kaydeden Kolo, yeni açılacak 100 şube ile toplamda 160 şubeye ulaşacaklarını kaydetti. Kolo, “Türkiye Genelinde hizmet veren en büyük faizsiz finansman sistemi olacağız. 2020 sonu hedefimiz yüzde 200’lük bir büyümeydi. Birleşmeyle bu sayıya yılın ilk yarısında ulaşacağımızı söyleyebilirim. 2021 yılı planlarımız ise yüzde 400 büyüme. Aylık ciro artış oranlarımıza baktığımızda 2021 yılı hedefimiz sektörün en büyüğü olmak” diye konuştu.

SİSTEM FAİZLERİ 0,42’LERE DÜŞÜRÜR

Bugüne kadar 5 binin üzerinde teslimat yaptıklarını anlatan Kolo, “İki yılda 650 bin kişi sistem hakkında bizden bilgi aldı, 17 bin kişi müşterimiz oldu” dedi. Faizlerdeki düşüşle konut sektöründe yaşanan hareketliliğin kendilerine olumlu yansıdığını ifade eden Kolo, sistemin gelişmesiyle bankaların uyguladığı faizin yüzde 0,42’lere kadar düşebileceğini kaydetti.

İL YERİNE İLÇEDE ŞUBELEŞECEK

Kira maliyetleri daha uygun olduğun için il merkezlerinden çok ilçelerde şubeleşeceklerini anlatan Kolo, “Bir şube merkezde açacağımıza 10 şube ilçelerde açabiliyoruz” dedi.

REGÜLASYONLA 50 MİLYAR LİRALIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞIR

Faizsiz sistemin bugüne kadar 1 milyon kişiye dokunduğunu, son bir yılda sektöre giren 23 firmayla sektörde faaliyet gösteren firma sayısının 27 olduğunu anlatan Serdar Kolo, sistemin regülasyonuna ilişkin sürecin hızlandırıldığını, ay sonunda tamamlanabileceğini ifade etti. Yasal statüyle sektörün kontrol ve denetiminin sağlanacağını ifade eden Kolo, “Devletimizin regülasyon sürecini tamamlamasıyla birlikte sektörün yıllık cirosunun 50 milyara ulaşacağını düşünmekteyiz. Böylece sektör olarak ülke ekonomisine yıllık 50 milyarlık bir katkı sağlamış olacağız” değerlendirmesini yaptı. Kolo, regülasyondan sonra büyük inşaat firmalarının da faizsiz finans sistemine gireceğini ifade etti.