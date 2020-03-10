Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bakanlık, tarımsal arazilerin miras yolu ile devir işlemlerine ilişkin vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek sonuçlandırdı. Bu doğrultuda 2019 sonu itibariyle 750 bin hektar tarım alanının, satış ve miras yolu ile bölünmesinin önüne geçildi. Toplam kurtarılan alanın büyüklüğü 1,5 milyon hektar oldu. Çalışma, 2014’te yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile başlatıldı. Kanundaki değişiklik ile tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda, mirasçılara, bir yıl içerisinde anlaşabilme imkanı tanındı. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise taşınmazın hangi mirasçıya verileceğini sulh hakiminin belirlemesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda tarımsal araziler; ekim yapan, en yüksek teklif veren ve istekli olan gibi kriterler çerçevesinde mirasçılara verildi ya da bir başkasına satıldı. 2014’ten sonra beş yıllık süreçte 2 milyon 103 bin kişi hayatını kaybederken, bunlardan 897 bin murisin (miras bırakan) üzerinde tarımsal arazi varlığı tespit edildi ve takibe alındı. Bir yıl içerisinde devir işlemini tamamlamayan 116 hak sahibinin, 586 bin mirasçısına tebligat gönderildi. Bu doğrultuda 56 bin murisin üzerindeki arazilerin devri, mirasçılarınca gerçekleştirildi.