Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Küçük ve orta büyüklükteki işletme sahiplerinin hızlı büyümek için aldıkları birtakım riskler, tüm mal varlıklarını kaybetmelerine sebep olabilir. KOBİ’lerin genellikle şahıs şirketi kurduğunu, bunda da şahısların her türlü borçtan sorumlu olduğunu anlatan Avukat Mehmet Aslan, KOBİ’lerin eskiden borçlardan korunmak için Anonim ya da limitet şirket kurduğunu ama artık onun da koruyucu tarafı kalmadığını söyledi. Aslan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) aldığı son kararla anonim ya da limitet şirketlerde de yönetim kurulu üyelerinin şahsi mal varlıklarıyla sorumlu olduğunu kaydetti.

ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR

KOBİ’lerin bir işe başlarken artık tereddüt duyduğunu anlatan Aslan, şöyle devam etti: 2012’den sonra Ticaret Kanunu değişti. Artık şirket yönetim kurulu, şirketin vergi borçlarından şahsi mal varlıklarıyla sorumlu. Şirketin parası yoksa bile şahsi mal varlığından o borcu ödemek zorundalar. İnsanlar bunu görünce girişime girerken daha tereddütlü davranıyor. Çünkü şahsi mal varlığı da gidebilir. ‘Yaptığım ufak bir yatırım bana çok büyük bir zarar verebilir’ deyip artık geri duruyorlar. Bu 2012’de başladı. Normalde bizim hukuk sistemimizde şahsi mal varlığına gidilemezdi. Gidilmemesi de gerekiyor. Olmaması gereken bir düzenleme. Bu tartışmalar vardı, Yargıtay da işin içine girdi ‘Sorumludur’ dedi. En son Anayasa Mahkemesine taşındı bu konu, yaklaşık altı ay önce AYM kesin kararını verdi. ‘Vergi borcuna sebep olan yönetim kurulu üyesi de şahsi mal varlığıyla o borcu ödemek zorunda’ dedi. Bu karardan sonra KOBİ’ler artık çok rahat işlere atılma eğiliminde değil, daha tereddütle hareket ediyorlar. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Diyor ki ‘Şahsımla ilgili borcum yok, şirketin borcu’ diyor ama vergi borçlarında yönetim kurulu bu borçtan sorumludur.

GÖREV PAYLAŞIMI YAPILABİLİR

Şirketlere bu konuda tavsiyede bulunan Aslan “Kanun koruyucu şöyle diyor: Yönetim kurulunda bu konuda sorumlu olan kişi borç altındadır. Mesela yönetim kurulunda üç kişi var. Görev paylaşımı yapılabilir. Vergi borçları ve mali işlerde bir yönetim kurulu üyesi sorumlu olursa sadece o yönetim kurulu üyesinin şahsi mal varlığını gidilebilir, diğerlerine gidilmez. Bu konu sadece vergi borçlarıyla ilgili, üçüncü kişilere olan borçlarla alakalı değil” dedi.

ŞİRKETİ BÜYÜTMEK İÇİN VERGİ ÖTELENİYOR

KOBİ’lerin bu konuda yaşayabileceği problemlerin sebebini anlatan Aslan “Büyük montanlı işlerde vergi boyutu çok yüksek, kâr marjı düşük olabiliyor. Bu durumda kişiler kâr marjı düşük olduğu ve işi finanse edebilmek için vergi borcunu ödemeyip öteliyor. Gelen bedelle yeni yatırımlar yaparak şirketi daha da büyütmeye çalışıyor. Şirket büyüyemediğinde iş çıkmaza giriyor, vergi borçları kalıyor ve şahıs vergi borçlarını da şirket tasviyesinde şahsi mal varlığıyla ödemek zorunda kalıyor” değerlendirmesini yaptı.