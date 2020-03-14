Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Holding, Orta Avrupa’yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi’ne bağlayacak stratejik tren hattının yapımı için imzayı attı. 405 milyon avro ihale bedeli olan 42,6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica tren hattında dokuz istasyon olacak. 2024 yılında faaliyete geçecek demir yolunda trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak. Projenin imza töreninde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, HZ Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Krsic, Türkiye Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Muhammet Cengiz de hazır bulundu. Başbakan Plenković, projenin Hırvatistan açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek “AB tarafından da fonlanan bir proje. Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı ve hızlı bir süre” dedi. Demir yolu hattının maliyetinin yüzde 85’i Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

DEVLER YARIŞTI, TÜRKLER KAZANDI

Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye’den de 10 dev firma teklif verdi. İhaleye en uygun teklifi Çin konsorsiyumu Sinohydro Corporation sundu ancak ihale şartnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca ihaleden elendi. Tren hattının ihalesi 405 milyon avro ile en iyi ikinci teklifi veren Cengiz İnşaat’a kaldı. Böylece Cengiz İnşaat, Hırvatistan’da en pahalı altyapı ihalesini kazanan yabancı şirket oldu. Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, Avrupa’nın ulaşımında çok kritik bir projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek “Trans Avrupa Ulaşım Ağı’ında en önemli hatların başında İber Yarımadası’nı Macaristan üzerinden Ukrayna’ya bağlayan tren yolu yer alıyor. Hırvatistan’da yapacağımız Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ile Adriyatik Denizi’ne demir yolu ile bağlantısı kurulmuş olacak. Bir başka ifadeyle İber Yarımadası’ından başlayarak Ukrayna’ya ulaşan demir yolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik’e bağlanacak. Böyle bir projeye imza atacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Cengiz İnşaat olarak Avrupa dâhil dünyanın birçok yerinde önemli projeleri hayata geçirdik. O projelerde de olduğu gibi bu projede de yüksek kalite standartlarımızı yansıtarak projeyi zamanında teslim etmek birinci görevimiz olacak” ifadelerini kullandı.