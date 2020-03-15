Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, bakliyat ürünlerinin tüketiminde ve üretiminde öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Özdemir, ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle temel gıdalara yönelik talepte artış yaşandığını, vatandaşların panik havası nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, internet sitelerindeki astronomik fiyatlara inanılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: Uyguladığımız fiyat artışı yok, Allah’a bin şükür stoklarımızda da bir problem yok. Marketlerde, geçici ve o anlık azalma yaşandı. İnsanlar bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var. Türkiye’nin tamamında hizmet veren zincir marketlerle sürekli iletişim hâlindeyiz. Bunlar, bizlere iki hafta önce ulaşarak ‘Taleplerimizi yüzde 30 kadar artırsak karşılayabilir misiniz?’ dediler. Biz de stoklarımızda ürün olduğunu, hatta memnun olacağımızı ilettik. Herkes rahat olsun. Bizi, yeni hasat mevsimine çıkaracak kadar fazlasıyla bakliyatımız var. Ürünlerin tedarikinde ve dağıtımında hiçbir sorun olmayacağını çok rahat söyleyebilirim.