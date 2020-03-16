Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs endişesi sebebiyle bazı vatandaşlar paniğe kapılarak evlerine ihtiyaçlarından fazla gıda ürünü aldı. Bu durumun, önümüzdeki süreçte israfı artırmasından endişe ediliyor. Türkiye’de bir yılda israf edilen gıda miktarı, hâlihazırda 26 milyon tona ulaşmış durumda. Bunun ekonomik karşılığı ise, 215 milyar liraya geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada “Ülkemizin her ferdinin bilinçli tüketim anlayışında bulunmasını istiyoruz” dedi. Bakan Pekcan, tüketici davranışlarının hızla değiştiği bu çağda, sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlamak için, bilinçli tüketimin her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı. Pekcan, israf etmeden, çevreye zarar vermeden, ihtiyaç kadar tüketmek gerektiğini belirterek “Bilinçli tüketim aynı zamanda haklarının farkında olmak, hak aramada cesur davranmak ve hak ihlali durumunda mücadele etmektir. Piyasayı etkileme gücünün farkında olan bilinçli tüketiciler, aynı zamanda piyasaya kaliteli mal ve hizmet sunumuna katkı sağlar. Tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetlerimizi etkin şekilde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, tüketicilere yönelik uygulamaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti: Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sayesinde, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine kolaylıkla başvuru yapma imkanı sağlıyoruz. Diğer taraftan Reklam Kurulumuz vasıtasıyla aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mücadele ediyor, haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulama ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ile, vatandaşlarımız kolay bir şekilde şikâyetlerini bizlere ulaştırabiliyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden de, bu ürünlere ilişkin bilgileri paylaşıyoruz. İthalat aşamasında da ürünleri çok sıkı denetime tabi tutuyoruz.

EVDE BOZULUYOR ÇÖPE ATIYORUZ

TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, sadece israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde. Bu miktar, Türkiye’nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla. İsrafın bir kısmı da evlere ihtiyaç fazlası alınan ürünlerin bozulmasından kaynaklanıyor. Bu arada Türkiye’de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek de maalesef çöpe gidiyor!..