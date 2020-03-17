Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Koronavirüs vakasının Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından kolonya ve dezenfektana yoğun talep oluştu, fiyatlar katlandı. Talep ve fiyat artışını fırsat bilen ‘merdiven altı’ üreticiler fazla mesai yapmaya başladı. Kaçak yollardan ucuza etil alkol temin ederek piyasaya yüksek fiyattan ürün sürmeye çalışanlar affedilmeyecek. Kaçakçılar, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun çerçevesinde bir dizi cezaya çarptırılacak.

Uzmanların tavsiye ettiği kolonyada, son dönemde merdiven altındaki üretimlerde metil alkol ya da sahte etil alkol kullanılmaya başlandı. Son derece tehlikeli olan bu ürünler, kullanıcılarda ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Boya endüstrisinde kullanılan metil alkolde zehir dozu 20-100 mililitre arasında değişirken baş ağrısı, bulantı, kusma, solunum yetmezliği gibi hastalıklar baş gösteriyor. Sahte etil alkol ise cilt kanserine yol açıyor.

TOPTAN SATANA 50 BİN TL CEZA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekiplerce yapılacak denetimlerde, bakanlıktan izin almamış kişilerden etil alkol alan veya satanlar tespit edilmesi durumunda cezalandırılacak. Ürün satış belgesinde belirtilen iş yeri dışında etil alkol ve metanol satıcılarına bin liradan on bin liraya kadar para cezası kesilecek. Bu satışı toptan gerçekleştirenlerde ise bu rakam 50 bin liraya yükselecek.

Öte yandan, etil alkolde tesis kurma, üretim ve faaliyet izni için Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınması gerekiyor. Bu doğrultuda Bakanlığın 2019 verilerine göre 2019 verilerine göre 13 firmaya ait 14 tesiste etil alkol üretiliyor. Bu tesislerin toplam üretim kapasitesi 237 milyon litreyi bulurken, geçen yıl piyasaya yaklaşık 200 milyon litre etil alkol sürüldü.