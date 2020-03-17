Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda yaşanan panik üzerine bütün dünyada merkez bankaları düğmeye bastı. ABD Merkez Bankası (Fed) acil bir toplantı gerçekleştirdi ve gösterge faizi 100 baz puan indirdiğini duyurdu. Gösterge faizi yüzde 0,0-0,25 olarak belirleyen Fed, 700 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacağını da duyurdu. Fed ayrıca, iskonto penceresi ile bankalara verdiği acil kredinin faiz oranını da 125 baz puan düşürerek yüzde 0,25’e indirdi. Kredilerin vadesini 90 güne çıkardı. Yapılan açıklamada “İskonto penceresi bankacılık sisteminin likiditesinin ve istikrarının desteklenmesinde, para politikasının etkin şekilde uygulanmasında önemli bir rol oynuyor ve hane halkları ile işletmelere kredi akışının düzgün şekilde sürmesini destekliyor” denildi. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte zayıf olacağını belirterek, “Piyasalar ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu sebeple çok fazla volatilite görüyoruz” ifadesini kullandı.

SWAP HATLARI AÇILDI

Bu arada Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası, Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya (BOJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı. ECB’den yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen 6 merkez bankasının, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldığı belirtildi. Ortak plan kapsamında 6 merkez bankası, bir hafta süreli mevcut operasyonlarına ek olarak, gecelik endeks swapları üzerinden 25 baz puandan 84 günlük vadeyle haftalık dolar vermeye başlayacak. IMF de 1 trilyon dolarlık kredi paketini devreye alıyor.

TCMB DE DEVREDE

Öte yandan Merkez Bankası da, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart’tan geçerli olmak üzere indirime gitti. Banka, söz konusu oranları yüzde 8’den yüzde 6’ya indirdi. Böylece piyasaya likidite sağlanması amaçlanıyor. Finansmanın, özellikle üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesi planlanıyor.