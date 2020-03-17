Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhan Korkusuz “Bu güne kadar bir buçuk milyonun üzerinde aile Aura Cleanmax aldı. Virüslerin salgın yaptığı bu dönemde günde üç kez 10 dakika olmak üzere cihazın hava temizleme modunda çalıştırılmasını öneriyoruz. Cihaz, sıradan bir süpürge değil bir temizlik robotudur. Sadece halı, perde ve döşemeleri temizlemez havada uçuşan tozları ve hastalık yapan alerjen ve virüsleri de çeker. Toz torbası yerine sulu sistem çalışan bir temizleyici olduğu için istenmeyen tüm maddeleri suya hapseder, ortama geri vermez. Temizlik robotu, hepa filtreye sahiptir. Hepa filtre, havanın virüs, solunabilir toz, ev tozu akarları, polen ve duman partiküllerinden temizlemesine yardımcı olur. Böylece ortamın havası daha sağlıklı olur” diye konuştu.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz “Aura Cleanmax Temizlik Robotu'nun hava temizleme özelliği derin temizlik özelliğine göre daha az biliniyor. Müşterilerimizin 444 4949 çağrı merkezinden bize ulaşması durumunda evlerinde bu özelliğin nasıl kullanılabileceğini, anlatabiliriz.” derken verdikleri bu hizmetin ücretsiz olduğunun da altını çizdi.