Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre 2019 sonu itibarıyla, bu tip arazilere yönelik 1 milyonu aşan satın alma başvurusu yapıldı. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında 795 bin kişiye toplamda 2 milyar metrekareyi bulan 559 bin taşınmaz satıldı. Buradan elde edilen gelir 11,9 milyar lirayı bulurken, bugüne kadar tahsil edilen tutar 8,9 milyar liraya ulaştı. Geriye kalan miktarın ise taksit olarak ödenmesi sürüyor. Diğer yandan, geçtiğimiz yıl da 53 milyon metrekarelik 18 bin taşınmaz 31 bin kişinin oldu. Bu doğrultuda 788 milyon lira gelir elde edildi. Bunun 23 milyon lirası Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 11 milyon lirası da Bakanlığa aktarıldı.

AMAÇ DIŞI KULLANMAK YOK

2B arazilerinin yanı sıra hazineye ait tarım arazileri de satıştan payını aldı. Belediye ve mücavir alanı dışında bulunana tarım arazilerinin satış işlemlerine bakıldığında 2019 sonu itibarıyla, toplamda 574 milyon metrekare taşınmaz 67 bin kişiye satıldı. Elde edilen gelir 831 milyon lirayı ulaştı. Satışı yapılan alanlar Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi illerde narenciye, seracılık, zeytinlik işleri için kullanılıyor. Orman Kanunu ile özel koruma altına alınan bu yerler, amaç dışında kullanılamıyor.