Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni tip koronavirüs sebebiyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen vergisel tüm iş ve işlemlerin bu metotla yerine getirilmesi önerisinde bulundu. GİB’den yapılan duyuruda “Vergi mükellefleri tarafından bizzat vergi dairelerine gidilerek yapılan vergi ödeme, beyanname gönderme, dilekçe verme, başvuru yapma gibi işlemlerin web veya mobil uygulamalar üzerinden elektronik ortamda, hızlı, güvenilir şekilde ve 7 gün 24 saat yapılabileceğini önemle hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

HASTA VE YAŞLILAR 189’U ARASIN EVE GELELİM

Duyuruda, kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelliliği veya hastalığı sebebiyle vergi dairesine gidemeyecek durumdaki mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (Alo 189) aramaları durumunda, adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına ve göndermelerine yardımcı olunacağı da aktarıldı.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN 148 İŞLEM

Vergi dairesine verilmesi gereken işe başlama, adres değişikliği, işi bırakma, şube açılış ve kapanışı, özelge talebi, uzlaşma başvurusu “Borcu yoktur” yazısı ile mükellefiyet durum yazısı gibi başvuru veya taleplerinin de elektronik ortamda gerçekleştirilebileceği belirtilen duyuruda, şunlara yer verildi: İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla 148 adet işlem internet üzerinden yapılabilmekte olup yapabileceğiniz iş ve işlemlerin listesine ‘ivd.gib.gov.tr’ adresinde yer alan ‘Neler Yapabilirim?’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.