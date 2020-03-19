Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla maske teminine ilişkin 81 il valiliğine yazı gönderildi. Yazıda “Bakanlığımızca ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı. Yazıda, maske teminine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: Bu kapsamda EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmesi ve talep edilmesi durumunda ise kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.