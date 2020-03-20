Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de koronavirüsle mücadele için âdeta seferberlik ilan edildi. Yetkililer, virüsün bulaşmasını önlemek için halkı sokağa mecbur kalmadıkça çıkmamaya çağırırken, perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir markalar da mağazalarını geçici olarak kapadıklarını açıkladı. Bazı şirketler mağazalarının yanın da üretim tesislerinde de faaliyetlerini bir süreliğine durdurdu. Türkiye genelinde mağazalarını kapatanlar arasında; Boyner, YKM, Vakko, LC Waikiki, Koton, Colin’s, adL, Gratis, Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sönmez, Efor, Mudo, Roman, Gratis Twigy, Twist, Machka, Avva, Altınyıldız, Lufian, Fenerium, So CHIC gibi markalar bulunuyor. Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, müşterilerine internet aracılığıyla hizmet vereceklerini; satış sonrası iade, değişim, inceleme gibi süreçlerin mağazalar tekrar açıldığında gerçekleşeceğini açıkladı.

150 BİN İŞ YERİ KAPANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

OTOMOTİV DE MOLA VERDİ

Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında üretime iki hafta ara verildiğini duyurdu. Honda Türkiye de Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarını 6 Nisan 2020’ye kadar durdurma kararı aldı. Toyota da önceki gün üretime iki hafta ara verdiğini açıklamıştı.