Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonunun (KGF) desteği iş dünyasını umutlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, KGF limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseldiğini hatırlatarak “Kredi Garanti Fonuna ayrılan 50 milyar lira çok büyük bir rakam. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülke Kredi Garanti Fonu sayesinde 15 Temmuz krizini atlattı. Ülkede ihracat yüzde 10 arttı, yüzde 7 büyüme gerçekleşti. Bunun en büyük sebebi veya tetikleyicisi Kredi Garanti Fonu olmuştur” diye konuştu.

Kıvanç, koronavirüs önlemleri kapsamında kısa çalışma saatlerinin gündeme geldiğini belirterek “Bugün kısa çalışma çok elzemdir. Hükûmetimiz, Cumhurbaşkanı’mız da buna karar verdi ama bizi iş müfettişleriyle baş başa bırakmasınlar. Ödeneğin basit kurallarla verilmesini istirham ediyoruz” dedi.