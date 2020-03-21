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Bakan Selçuk'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması
21.03.2020 - 10:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır” dedi.
Etiketler : bakan selçuk,açıklama,Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi,
689788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/689788.aspx
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