Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenigün “200’ü aşkın alt sektöre talep oluşturan, yaklaşık iki milyon vatandaşımızı istihdam eden, yurt dışındaki projelerle de ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan sektörümüz, ekonomide toparlanmanın sürmesi ve hedeflerin yakalanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler tarafından uygulanan farklı nitelikteki önlemlerin, projelerimizde gecikmelere ve neticede cezai yaptırımlara muhatap olmamaları için hükûmetler arası temaslar uygun olacaktır” diye konuştu.