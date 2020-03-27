Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin “Onlar için gerekli olan tüm tedbirleri alıyoruz. Gıda çalışanlarının, bu zor günlerde emek verdikleri için desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çiftçiler, gıda üreticileri, gıda çalışanları ve dağıtıcıların da en az doktorlar ve hemşireler kadar büyük kahramanlar olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti: Gıda üretmeye devam edeceğiz ki, bunlar marketlere ve raflara inecek, vatandaşımız karnını doyuracak. Artan talebi karşılamak için emek sarf eden, tüm kapasitelerini seferber etmeye çalışan bu insanlar mücadelenin en önemli merkezinde yer alıyor. Fabrika ve iş yerlerinde bütün tedbirler alındı. Personelin servis güzergâh sayıları artırılarak, servislerdeki kişi sayıları azaltıldı ve sosyal temas en aza indirildi. Biz vatandaşlarımız için üretiyoruz, onlar evde kalsınlar.