Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süreçte yaklaşık 3,5 milyon vatandaş, TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturmaya başladı. TOKİ ayrıca bin 86 okul, 19 üniversite binası, 993 spor salonu, 189 yurt, 266 hastane, 741 cami ve 19 stadyum olmak üzere, toplam 15 bine yakın donatıyı da ülkeye kazandırdı. Geçen yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi ile iki ayrı sosyal konut kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda, 67 ilde 140 projede 50 bin yeni sosyal konut yapımı için Mart 2019’da talep toplanmaya başlandı. Projeye 638 bin başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana kadar devam” hedefi doğrultusunda, Aralık 2019’da da “100 Bin Yeni Sosyal Konut” kampanyası başlatıldı. Buna da 1 milyon 200 bin talep geldi.