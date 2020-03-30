Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Yaşadığımız pandemi dönemine ilişkin açıklamalar yapan Renault MAİS CEO’su Berk Çağdaş önemli başlıkları değerlendirdi. Sektörel açıdan ele alındığında virüsün önce tedarik zincirini, ardından fabrika üretimlerini etkilediğini belirten Çağdaş “Satış tarafında ise mart ayının son haftasından itibaren önemli bir yavaşlama gözlemliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde showroom’a giren müşteri sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanıyor. Bütün insanlık için önce sağlık temenni ettiğimiz bu zor dönemde, Çin’de üretimin yavaş yavaş yeniden başlaması da aslında iyimser olmak adına güçlü bir işaret” ifadelerini kullandı.



Renault MAİS olarak 2020 yılı için farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarının altını çizen Berk Çağdaş “Tüm senaryolarımıza baz teşkil eden ortak nokta, sürecin uzunluğu. İyimser senaryoda ısının artışı ile virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin %100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak” dedi. Hükûmetin bu süreçte sağlık ve ekonomiye dair aldığı hızlı tedbirlerle desteğini ortaya koyduğunu dile getiren Çağdaş şunları söyledi: Otomotiv sektörü açısından, diğer ülkelerin sınırlarına yönelik aldığı aksiyonlar nedeniyle, öncelikle gümrüklere dair sağlanabilecek kolaylıklar kritik. Diğer yandan yaşadığımız teknolojik dönüşümün, tüm operasyonlara yansıması da aslında bu süreçten hepimizin sağlayacağı fayda olacaktır. Türkiye’nin en geniş yetkili satıcı ağına sahip olmanın verdiği sorumluluk ile Renault MAİS olarak koronavirüs tehlikesinin minimuma indirilmesi için Yetkili Satıcılarımıza birtakım tedbirler almalarını tavsiye ettik. Bütün yetkili satıcılarımız son derece duyarlı ve bilinçli davranarak tedbir önerilerimizi süratle hayata geçirdiler. Bu süreçte müşterilerimiz ile sosyal medya aracılığıyla aldığımız bu tedbirleri paylaşıp bilgilendiriyorlar.



KAPIYA HİZMET

Yetkili satış noktalarında Kapıdan Al – Kapıya Teslim Et uygulamasını devreye aldıklarını sözlerine ekleyen Çağdaş “Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı ‘Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural’ın yanısıra showroom ve servislerde periyodik temizliklere ek olarak cihazların, test sürüş ve Renault Yardım araçlarının dezenfektasyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Servis kabul ve teslim randevuları 30 dakika aralıklar ile organize ediliyor. Yeni araç teslimatlarında danışmanlar, gereken açıklamaları müşterilere videolarımız yardımı ile yapabiliyorlar. Ayrıca ambulans, sağlık sektörü araçları, emniyet ve askerî araçlar gibi kamu hizmeti veren araçlara servis hizmetlerinde öncelik veriyoruz” diye konuştu.



