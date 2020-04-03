İç hatlarda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşlarını sürdüren THY, yolculardan Seyahat İzin Belgesi talep edileceğini, tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacağını açıkladı.
THY, dış hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu
03.04.2020 - 06:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilâl Ekşi, daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerinin yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulduğunu belirterek “İç hatta 14 büyükşehre yaptığımız kısıtlı seferlerimiz devam edecektir” dedi.
Etiketler : thy,thy uçuşlar,
693406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693406.aspx
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