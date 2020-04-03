İç hatlarda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşlarını sürdüren THY, yolculardan Seyahat İzin Belgesi talep edileceğini, tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacağını açıkladı.