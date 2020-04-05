Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kara sınır kapılarında sevkiyatların durma noktasına geldiği belirtilirken, deniz yolunda alternatif bir güzergâhla ticaretin tekrar hızlandırılması için çalışmalara başlandı. Ticaret Bakanlığı’nın, Rus makamlarıyla yaptığı görüşmede gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Böylece Port Kavkaz, Bryansk ve Tuapse gümrüklerine ilave olarak; domateste, Rusya’ya dördüncü giriş kapısı Novorossisk olacak. Rusya 2020'de, 29 Mart tarihine kadar Türkiye’den 179,3 bin ton domates aldı. Rusya, mart başında yıllık 150 bin ton olan domates kotasını 50 bin ton artırmıştı.