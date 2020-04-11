Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür özellikle yapboz oyunlarına büyük talep olduğunu belirterek “Önceki döneme göre üç kat fazla puzzle satıyoruz. Bunu özellikle bin parçalı yetişkin yapboz setlerinde görüyoruz” dedi. Model yapımı oyunlara da ilgi olduğunu anlatan Yürür, el becerisi geliştirmek isteyen çocukların bu tarz oyunları aldığını söyledi.
Yapboz satışları üç kat arttı
11.04.2020 - 04:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında “Evde Kal Türkiye” çağrısına uyarak dışarı çıkmayan vatandaşlar, ailece eğlenceli vakit geçirecekleri oyunlara yöneldi.
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695635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/695635.aspx
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