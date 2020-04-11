Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür özellikle yapboz oyunlarına büyük talep olduğunu belirterek “Önceki döneme göre üç kat fazla puzzle satıyoruz. Bunu özellikle bin parçalı yetişkin yapboz setlerinde görüyoruz” dedi. Model yapımı oyunlara da ilgi olduğunu anlatan Yürür, el becerisi geliştirmek isteyen çocukların bu tarz oyunları aldığını söyledi.