Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, “Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık” bilgisini verdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, şartlı sağlık yardımı, şartlı lohusalık yardımı ve şartlı gebelik yardımı miktarlarında da yüzde 29’luk artışa gidildi. 2019’da sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon ödeme yaptıklarını aktaran Bakan Selçuk; kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.