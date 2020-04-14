Gram altındaki yükselişle birlikte çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle oluştu: 24 ayar gram altın 367 lira, çeyrek altın 603 lira, yarım altın 1207 lira, tam altın 2366 liradan satılıyor.