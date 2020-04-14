Gram altındaki yükselişle birlikte çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle oluştu: 24 ayar gram altın 367 lira, çeyrek altın 603 lira, yarım altın 1207 lira, tam altın 2366 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 600 lirayı aştı
14.04.2020 - 03:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın koronavirüsün etkisiyle yükselişini sürdürüyor.
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696394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696394.aspx
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