Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Potansiyeli olan kadın ve genç girişimcileri eğitmek için geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen yetiştirme programı online olarak sürüyor. Ticaret Bakanlığı ve UPS Kargo iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında ihracat yapmayı hedefleyen tüm girişimcilere ve ihracat yapmış ancak yeni pazarlara açılmak isteyen işletmecilere bilgiler verilecek. Uluslararası sanal pazarlarda satış metotları, online ödeme metotları, lojistik çözümler, dijital pazarlama ve gümrük mevzuatı dahil birçok alanda eğitimler verilecek. Yarın yapılacak eğitime katılımın ücretsiz olduğu ve potansiyeli olan herkesin katılabileceği ifade ediliyor. Eğitimler daha önce İstanbul, Bursa, Van, Hatay, Gaziantep, İznik ve Manisa gibi birçok ilde gerçekleştirilmişti. Programla kadınlar arasında ihracat konusunda farkındalık oluşturmak ve ihracat fikrini yaymak amaçlanırken bir yandan da daha çok yerelde iş yapan kadın girişimcilerin ürünlerini yurt dışına çıkarabilme ufkunu geliştirmek hedefleniyor.