Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artışta Covid-19’a karşı alınan tedbirler arasında yer alan konut kredisinde en az yüzde 20 olması gereken peşinat oranının yüzde 10’a düşürülmesi de etkili oldu. TÜİK verilerine göre mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,4 artış göstererek 43 bin 329 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İlk defa satılan konut sayısı martta yüzde 22,8 azalarak 34 bin 89 olurken, ikinci elde satış yüzde 22,5 artış göstererek 74 bin 581 oldu. Konut satışları ocak-mart döneminde yüzde 33 artışla 341 bin 38’e ulaştı. Ocak-mart döneminde ipotekli konut satışı yüzde 238,6 artarak 129 bin 299, diğer satış türlerinde ise yüzde 3 azalarak 211 bin 739 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları hava trafiğinin de durmasıyla yüzde 3 azalarak 3.036 oldu. Sektör temsilcileri salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte yaz aylarında yerli ve yabancıya konut satışında patlama yaşanacağını ifade ediyor.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HIZLA TOPARLANACAK

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan ‘Koronavirüsün Türkiye Gayrimenkul Pazarına Etkileri’ başlıklı rapora göre gayrimenkul sektörü, 2001 ve 2008’de yaşanan ekonomik kriz dönemlerindeki konumdan farklı bir yerde. Mevcut durumdan çıkıldığında gayrimenkulde toparlanma süreci daha hızlı gerçekleşecek. Esnek ofis ve ortak kullanımlı alanların, ofis projelerinde önem arz eden bir unsur olması bekleniyor. Akıllı binalarda daha az temas sağlayan teknolojik çözümlere ağırlık verilmesi, bilgi işlem ve otomasyon adına daha hızlı çözümler sunması zorunlu hâle gelecek.