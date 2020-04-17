Toplam bağış adedi ise 613 bin 115’e ulaştı. Ayrıca kısa mesajla 55 milyon lira destek geldi. İşte kampanyaya destek veren firmalar:
¥ Boyner kampanyaya 5 milyon TL ile katıldığını açıkladı.
¥ Yataş 1 milyon liralık maddi bağışın yanı sıra 500 bin maske bağışlama kararı aldı.
¥ Banvit 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere 40 ton beyaz et bağışı yaptı.
¥ Hitay Holding, kampanyaya 1 milyon liralık bağış ile çekiliş başlatarak katılıyor. Bu kapsamda düzenlenecek çekilişle iki adet BMW 320i model otomobil verilecek. Elde edilen gelir ise kampanyaya aktarılacak.
¥ Tadım, sağlık çalışanlarına Kızılay ile paket hazırladı.
¥ Sanofi, Sağlık Bakanlığına Covid-19 için 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışladı.
¥ Opet ve Şekerbank iş birliği ile çiftçiler mazot ödemelerini 6 ay sonra yapabilecek.
¥ Yeni İnci, sağlık çalışanları için koruyucu tulum ve maske dağıttı.
Yardımlar 1,7 milyar liraya ulaştı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” sloganıyla başlatılan Millî Dayanışma Kampanyası’nda bugüne kadar 1,7 milyar liralık bağış toplandı.
Toplam bağış adedi ise 613 bin 115’e ulaştı. Ayrıca kısa mesajla 55 milyon lira destek geldi. İşte kampanyaya destek veren firmalar:
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