Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam bağış adedi ise 613 bin 115’e ulaştı. Ayrıca kısa mesajla 55 milyon lira destek geldi. İşte kampanyaya destek veren firmalar:

¥ Boyner kampanyaya 5 milyon TL ile katıldığını açıkladı.

¥ Yataş 1 milyon liralık maddi bağışın yanı sıra 500 bin maske bağışlama kararı aldı.

¥ Banvit 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere 40 ton beyaz et bağışı yaptı.

¥ Hitay Holding, kampanyaya 1 milyon liralık bağış ile çekiliş başlatarak katılıyor. Bu kapsamda düzenlenecek çekilişle iki adet BMW 320i model otomobil verilecek. Elde edilen gelir ise kampanyaya aktarılacak.

¥ Tadım, sağlık çalışanlarına Kızılay ile paket hazırladı.

¥ Sanofi, Sağlık Bakanlığına Covid-19 için 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışladı.

¥ Opet ve Şekerbank iş birliği ile çiftçiler mazot ödemelerini 6 ay sonra yapabilecek.

¥ Yeni İnci, sağlık çalışanları için koruyucu tulum ve maske dağıttı.