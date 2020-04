Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Koronavirüsle her alanda mücadele sürerken salgının ekonomik etkilerine dair önemli bir teklif geldi. Para Politikası Uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, kriz dönemlerinin her zaman fırsatlar doğurduğunu belirterek “İvedilikle üniversiteler üstü bir yapı oluşturularak, teknoloji ve ilaç sanayi konusunda çok büyük kaynakların aktarıldığı araştırma enstitüleri kurulmalı. Buralarda başta ilaç sanayi olmak üzere, modern teknoloji konularında araştırma yapılmalı. Bu merkezler, kriz aşıldığı zaman da rehavete kapılmayarak her dönemde canlı tutulmalı” dedi. Dünyada, Çin konusunda çok negatif bir algı oluştuğunu söyleyen Erdoğan “Çin’in artık üretim üssü konumu sorgulanmaya başlandı. Bu pastadan pay kapmanın da tam zamanı… Türkiye artık yeni dönemde hiçbir kuruşunu israf edecek durumda değil. Çok iyi planlayıp ekonomiye yüksek katma değer sağlayan, ekonominin üretkenliğini artıran alanlara kaynak aktarılması lazım” değerlendirmesini yaptı.

KRİZ BİR İKİ AY İÇİNDE YUMUŞAR

Krizin bir iki ay içerisinde yumuşayacağını ifade eden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, şöyle konuştu: Mevcut durum, tarımsal üretim konusunda yeni alanlarda uzmanlaşılması ve hayvancılıkta yeni adımlar atılması için önemli bir fırsat. Türkiye ara malı ve sermaye malı konusunda dışarıya bağımlı bir ülke. Bunların üretimi noktasında destek sağlanarak dışa bağımlılığının azaltılması lazım. Türkiye eğer bu dönemde sağlık konusunda ciddi bir saygınlık kazanırsa ve hastalıkla mücadele konusunda model bir başarı ortaya koyabilirse bu, ülkemize gelecek yabancı yatırımların artmasını da ciddi manada katkı sağlayacaktır.