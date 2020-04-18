Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, makine, otomotiv, elektrik, elektronik, savunma, iklimlendirme, gemi ve yat sektörleri ihracatçı birlik başkanları ile videokonferans yoluyla görüştü. Toplantıda yeni tip koronavirüs pandemisinin sektörler üzerinde etkileri, sektörün görüş ve teklifleri ele alındı. Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile bölgesel olarak hemen her gün videokonferans metoduyla görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

Yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgi, Singapur, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde. Biz ihracatımızın yüzde 55’ini Avrupa kıtasına yapıyoruz ancak Avrupa toparlanana kadar, bu ülkelere odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, neler yapabiliriz, bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu doğrultuda sektörle müşterek çalışmalarımız son derece önem taşıyor. Almanya, Avusturya gibi ülkeler de artık ekonomiyi canlandırmak üzere harekete geçtiler. Bizler de sektörlerimizle beraber nasıl hızlı bir trend ile tekrar ihracat artışına gireriz, neler yapmamız lazım, bu konular üzerine odaklanmalıyız. Bu süreçte ihracatçı sektörlerimizle tam bir koordinasyon içerisinde eylemlerimizi yürütmemiz, yol haritamızı ve acil eylem planlarımızı oluşturmamız gerekiyor.

Bakan Pekcan, vatandaşı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturdukları ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ ile devam edeceklerini belirterek “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek” diye konuştu.